Kurden wollen mehr Waffen

Der Ministerpräsident der irakischen Kurden, Nechirwan Barsani, bat um mehr Waffen aus Deutschland. Man sei der deutschen Regierung für die Panzerabwehrwaffe Milan sehr dankbar, sagte er der Zeitung "Bild". "Aber in diesem Krieg werden wir noch mehr Waffen brauchen."

Der IS habe "so vielen Menschen eine Gehirnwäsche unterzogen, dass sie einen schier unendlichen Vorrat am Selbstmordattentätern haben". Dagegen müssten sich die Kurden verteidigen. Deutschland hatte im August die Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak wieder aufgenommen.

Trotzdem rechnet Barsani mit der Rückeroberung Mossuls aus den Händen der Terrormiliz in spätestens drei Monaten. Die Vororte seien von kurdischen Peschmerga-Kämpfern und irakischen Truppen recht schnell erobert worden, sagte er.