Der UNO-Sicherheitsrat hat den jüngsten nordkoreanischen Raketentest einstimmig als «ernsthafte Verletzung» von UNO-Resolutionen verurteilt. In einer Dringlichkeitssitzung drohte das Gremium der Führung in Pjöngjang am Montagabend «weitere bedeutende Massnahmen» an.