Das Aussenministerium erklärte, es sei dabei um Äusserungen des Diplomaten an einer Medienkonferenz gegangen, wonach Malaysia etwas zu verbergen habe. «Der Botschafter behauptete ebenfalls, Malaysia konspiriere und spiele auswärtigen Mächten in die Hände», heisst es in der Stellungnahme. Demnach wird auch der malaysische Botschafter in Pjöngjang zurück in seine Heimat beordert.

Obduktionsbericht am Mittwoch erwartet

Kims Halbbruder Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Spital gestorben. Er soll an einem schnell wirkenden Gift gestorben sein.