Nach dem Anschlag eines islamistischen Extremisten auf den «Reina»-Nachtclub in Istanbul macht sich bei vielen Türken angesichts der nicht enden wollenden Gewaltwelle in ihrem Land Verzweiflung breit. «Überleben ist reine Glückssache», meinte ein Istanbuler Musiker am Montag. Ein Finanzmanager sagte, er fühle sich durch die Ereignisse des Wochenendes in seinem Vorhaben bestärkt, die Türkei zu verlassen: «Ich kann es nicht erwarten, rauszukommen», sagte der Familienvater.

Schon vor dem Bekenntnis des Islamischen Staates (IS) zu der Gewalttat im «Reina» waren die meisten Türken davon ausgegangen, dass die Dschihadisten dieses jüngste Massaker auf dem Gewissen haben. Laut Medienberichten verschoss der Täter mehrere Magazine mit jeweils 30 Patronen aus seinem Schnellfeuergewehr auf die wehrlosen Gäste des Nachtclubs. Dann warf er seine Waffe weg, zog seinen Mantel aus und machte sich im Chaos nach den Schüssen aus dem Staub.