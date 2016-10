Allerdings bat der Kronprinz umgehend um Aufschub. Er habe eine Audienz bei Vajiralongkorn gehabt, sagte der Regierungschef; dabei habe der 64-Jährige "um Zeit zur Vorbereitung gebeten, bevor er zum neuen König ausgerufen wird".

Der Kronprinz sei mit den Pflichten eines Königs bereits vertraut und werde sie übernehmen, wenn "die geeignete Zeit kommt", führte der Regierungschef aus. "Ich hoffe, alle verstehen das und verursachen kein Chaos."

Zunächst war erwartet worden, dass Vajiralongkorn noch bei der Dringlichkeitssitzung zum neuen König ausgerufen wird, zu der sich das Parlament am Donnerstagabend (Ortszeit) versammelt hatte. Bhumibol selbst war 1946 noch am Tag des Todes seines Bruders zu dessen Nachfolger ernannt worden.

Der König war nach jahrelangem Spitalaufenthalt am Nachmittag in Bangkok gestorben. Er war 70 Jahre Regent und damit der am längsten regierende Monarch der Welt. Das buddhistische Königreich mit fast 70 Millionen Einwohnern könnte vor grossen politischen Umwälzungen stehen. Die rund 30 Millionen Touristen, die jedes Jahr kommen, sollen davon aber unberührt bleiben, wie die Behörden versichern.

Im Land zeigte sich sofort beispiellose Trauer. Vor dem Sirijaj-Krankenhaus knieten Tausende Menschen in den Strassen und beteten, viele von ihnen vor Trauer in Tränen aufgelöst. Tausende Menschen machten ein Herz und "Ich liebe den König" zu ihrem Profilbild auf Facebook. Die "Bangkok Post" legte ihr Online-Layout in Schwarz-Weiss auf.

Im selben Krankenhaus wie der verstorbene König wird auch Bhumibols 84 Jahre alte Ehefrau Sirikit behandelt. Sie ist seit einem Schlaganfall 2012 schwer krank. 30 Tage sollen alle Flaggen auf halbmast wehen. Es wurde Staatstrauer für ein ganzes Jahr angeordnet.