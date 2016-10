Allein in der Hauptstadt Bogotá beteiligten sich am Mittwochabend (Ortszeit) nach Medienberichten bis zu 30'000 Demonstranten an einem "Blumen-Marsch" zum zentralen Bolívar-Platz.

An der Kundgebung nahmen Opfer des jahrzehntelangen Bürgerkrieges, Bauern, Indios und Studenten teil. Mit weissen Blumen, Fahnen und Kerzen in der Hand forderten sie "Wir wollen Frieden!" und "Abkommen jetzt!". Ähnliche Demonstrationen gab es auch in Städten wie Cali, Medellín und Manizales.

Das Friedensabkommen mit der Guerilla war in dem Referendum mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Gegner des Vertrages fordern unter anderem härtere Strafen für frühere FARC-Kämpfer.

Präsident Juan Manuel Santos, der am vergangenen Freitag den Friedensnobelpreis zugesprochen bekam, versucht nun, Nachbesserungen auszuhandeln. Die FARC-Führung hat ihre Bereitschaft zu einer raschen Einigung signalisiert. Der Konflikt zwischen Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs hat seit 1964 mehr als 220'000 Menschenleben gefordert.