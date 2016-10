Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder mögliche Verletzte. Die Telefonleitungen in dem betroffenen Gebiet sind nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA unterbrochen.

Der Erdstoss hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,6. Die USGS hatte zuvor eine Stärke von 7,1 angegeben. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer sprach ebenfalls von einer Stärke von 6,6, das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie nannte eine Magnitude von 6,1

Das Epizentrum lag südöstlich von Perugia. Das Beben ereignete sich gegen 7.40 Uhr, laut den Experten in etwa 10 Kilometern Tiefe.

Bevölkerung in Panik

Der neue, mehrere Sekunden dauernde Erdstoss sorgte für weitere Einstürze in der Region Marken. Der neue Erdstoss löste Angst unter der Bevölkerung aus, die in Notunterkünften die vierte Nacht im Freien verbracht hatte. Menschen liefen erschreckt auf die Strasse, wie die ANSA weiter berichtete.

Das Beben sei auch deutlich und lange in der Provinz Umbrien und in Städten wie Florenz und Ancona - vor allem in oberen Stockwerken - zu spüren gewesen. Auch in der Hauptstadt Rom zitterte die Erde spürbar. In den Studios des Staatsfernsehens RAI kam es zu erheblichen Schwankungen.

Nach Medienangaben war das Erdbeben von Bozen bis Neapel zu spüren. Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi setzte sich mit dem Zivilschutz in Verbindung, der die Nothilfe in der betroffenen Region koordiniert.

Aleandro Petrucci, Bürgermeister der Ortschaft Arquata, die bereits am 24. August von einem schweren Erdbeben betroffen war, sagte, dass das ganze Dorf zerstört sei. "Arquata gibt es nicht mehr", klagte Petrucci. Auch die vom Erdbeben am Mittwoch schwer beschädigte Kleinstadt Ussita sei komplett zerstört.

Immer wieder Nachbeben

Erst am Mittwochabend war die Region von zwei Beben der Stärke 6,1 und 5,5 erschüttert worden. Ein Mann starb, allerdings an den Folgen eines Herzinfarktes. Es gab mehrere Verletzte, Tausende sind obdachlos.

Bilder der Zerstörung – viele Gebäude hielten den heftigen Erschütterungen nicht Stand (26. Oktober 2016):