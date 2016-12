Donald Trump wurde gerade zum Präsidenten der USA gewählt und dessen Frau Melania zur First Lady, da stellte Pamela Ramsey Taylor aus dem US-Bundesstaat West Virginia ihre Freude auf Facebook:

"Es ist so erfreulich, dass wir wieder eine elegante, schöne und ehrwürdige First Lady im Weissen Haus haben. Ich bin es leid, diesen Affen in Stöckelschuhen zu sehen", schrieb sie sinngemäss über Michelle Obama.