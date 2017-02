Vier Verdächtige wurden bereits festgenommen: ein 46-jähriger Nordkoreaner, eine 25-jährige Frau mit indonesischem Pass und ihr malaysischer Freund sowie eine 28-jährige Verdächtige mit vietnamesischem Pass.

Vier weitere Verdächtige aus Nordkorea, Männer im Alter von 33 bis 57 Jahren, haben sich nach Erkenntnissen der malaysischen Behörden nach Pjöngjang abgesetzt. Die insgesamt fünf Verdächtigen aus Nordkorea sind nach Ansicht der malaysischen Polizei in den Mord verwickelt. Ausserdem hatten die malaysischen Ermittler am Mittwoch angekündigt, in dem Fall auch die Nummer Zwei der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur vernehmen zu wollen.

Polizei: Kim starb unter Krämpfen

Am vergangenen Montag wurde erstmals ein Überwachungsvideo veröffentlicht, das den eigentlichen Angriff auf den Halbbruder Kims zeigt. Ein japanischer Fernsehsender zeigte die Sequenz, in der sich zwei Frauen Kim nähern. Eine greift ihn von hinten an und drückt ihm mutmasslich ein Tuch ins Gesicht. Nach dem Angriff wendet sich das Opfer an das Flughafenpersonal. Laut malaysischer Polizei starb Kim unter Krämpfen, noch bevor er das Spital erreichte.

Malaysias Polizeichef Abu Bakar hatte am Mittwoch gesagt, dass, wie auf einem Überwachungsvideo vom Flughafen in Kuala Lumpur zu sehen sei, eine der mutmasslichen Attentäterinnen sofort nach der Tat einen Waschraum aufgesucht habe. Sie sei sich "sehr bewusst " gewesen sei, dass sie wegen eines Gifts ihre Hände waschen musste, sagte Abu Bakar.