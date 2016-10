Wie schlimm ist die Lage in Haiti?

Rolf Maibach: Die amtlichen Opferzahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, dabei handelt es sich immer um Schätzungen der Regierung, die eigentlich nie stimmen. Man kann die anfänglich erwähnten Zahlen meist mit Hundert multiplizieren. Das Problem sind die Kommunikationswege, so dürften Wochen vergehen, bis man weiss, wie schlimm es wirklich ist.

Sie stehen in ständigem Kontakt mit Ihren Mitarbeitern im Spital. Wie ist die Situation dort?

Wir hatten in den letzten Wochen 250 Cholera-Fälle. Das war wieder am Abflauen, wird nun aber wieder stark zunehmen. Viele Menschen sind obdachlos und die sanitären Anlagen sind zusammengebrochen. Darauf sind wir vorbereitet. Was die Verletzten anbelangt, so müssen wir noch abwarten. Brücken sind zerstört und Strassen überschwemmt. Unsere zwei Aussenstationen in den Bergen mussten wir kurzfristig schliessen. Durch die praktisch vollständige Entwaldung Haitis kommt es dort überall zu Schlammlawinen. Erosion durch Abholzung ist ein gewaltiges Problem.

Haben Sie Schäden am Spital?

Nein, und darüber sind wir sehr froh, so können wir weiterhin unsere Arbeit machen. Auch nach dem Erdbeben 2010 hatten wir keine Schäden. Das ist einerseits eine Frage der Bausubstanz, andererseits sind wir im Norden durch den Berg etwas geschützt. Wasser haben wir genug abbekommen, aber die Winde sind dort nicht so stark wie an der Küste.

Inwieweit sind sind Sie in Ihren Einrichtungen autark?

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren eine grosse Insel-Solaranlage aufgebaut, also ohne Anschluss ans Stromnetz. Den sollten wir laut Vertrag mit der Regierung zwar seit 60 Jahren haben – so alt ist unser Spital – aber in der Realität gibt es im ganzen Tal bis heute keinen Strom. Zuvor arbeiteten wir ausschliesslich mit Dieselgeneratoren und gaben allein für Treibstoff 400’000 Dollar pro Jahr aus. Die Idee und die Finanzierung für die Solaranlage stammt von einem Berner Unternehmer, der aus einem TV-Beitrag von unserer Arbeit erfuhr und sich im Anschluss bei mir meldete.