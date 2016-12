Der Schütze näherte sich gegen 03.50 Uhr Ortszeit dem Haupteingang der Botschaft und schoss mehrfach, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Verletzt wurde niemand, der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Alle diplomatischen Vertretungen der USA in der Türkei blieben am Dienstag für den normalen Verkehr geschlossen, hiess es weiter. Davon betroffen waren neben der Botschaft in Ankara auch die Konsulate in Istanbul und Adana.

Am Montag war der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in Ankara von einem türkischen Polizisten erschossen worden.