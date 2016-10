In der nordsyrischen Ortschaft Dabik nahe der türkischen Grenze sollte nach der vom sogenannten «Islamischen Staat» (IS) verbreiteten Endzeitlehre «der letzte Kampf vor dem Weltuntergang» stattfinden. Ist die Mutter aller Schlachten geschlagen, die «Armeen der Kreuzritter verbrannt», sollte Jesus vom Himmel herabsteigen und den Teufel besiegen. Erst dann würde der vom IS propagierte «wahre Islam» zu seinem Recht kommen und Istanbul zur neuen Hauptstadt des Kalifats machen.

Ob die Terrormilizen ihren so lange ersehnten «Tag des jüngsten Gerichts» noch erleben werden, ist inzwischen fraglich. Denn anstatt, wie immer wieder versprochen, bis zur allerletzten Patrone zu kämpfen, hat sich der IS aus seiner mystifizierten Hochburg Dabik offenbar kampflos zurückgezogen. «Wegen unerwarteter Umstände musste die Apokalypse auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden», meldete die IS-Nachrichtenagentur Amaq gestern. Zuvor waren von der Türkei unterstützte syrische Rebellen in die Ortschaft eingerückt.

Nächstes Ziel ist al-Bab

«Der IS-Mythos der grossen Schlacht in Dabik ist damit erledigt», betonte Ahmed Osman, der Anführer der Rebellengruppe «Sultan Murad», die nun den IS aus der südlich von Dabik liegenden Stadt al-Bab vertreiben will. Die letzte Hochburg der Dschihadisten in Nordsyrien liegt auf einem Hochplateau und wurde – im Gegensatz zu Dabik – tatsächlich zu einer Festung ausgebaut. Erst in al-Bab werde es sich vermutlich zeigen, wie es um die Kampfmoral des IS wirklich bestellt ist, spekuliert das Beiruter Internetportal «Al Monitor».

Kampfflugzeuge der syrischen und russischen Luftwaffen nahmen unterdessen am Wochenende die Bombardierung von Ost-Aleppo wieder auf. Eine Waffenruhe für die seit mehr als zwei Monaten eingekesselte Stadt ist noch immer nicht in Sicht. Bei den am Samstag in Lausanne geführten Syrien-Gesprächen sollen aber «interessante Ideen» entstanden sein, wie der russische Aussenminister Sergej Lawrow sagte.