"Das eigene Land zu evakuieren, kommt nicht infrage", sagte er im Namen der moderaten Rebellengruppe. Auch zwei weitere Gruppen schlossen einen Abzug aus. Dies käme einer Kapitulation gleich, sagte ein Sprecher der Fastakim-Gruppe in Aleppo.

Ein Befehlshaber der Islamistengruppe Ahrar al-Scham kündigte die Fortsetzung des Kampfes an. In Aleppo gebe es keine Terroristen. Die Rebellen in Ost-Aleppo haben wiederholt erklärt, mit Al-Kaida verbündete Gruppen spielten in dem von ihnen gehaltenen Stadtgebiet keine Rolle.

Russland und Syrien hatten am Dienstag überraschend ihre Luftangriffe auf Aleppo ausgesetzt. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Feuerpause als "Geste des guten Willens".

"Humanitäre Pause" am Donnerstag

Die Zeit solle genutzt werden, um moderate Rebellen und Terroristen in der Stadt zu entflechten, forderte er. Bereits am Montagabend hatten die Verbündeten Russland und Syrien einseitig eine achtstündige "humanitäre Pause" für diesen Donnerstag in Aleppo angekündigt.

In den Rebellengebieten im Osten der Stadt sollen noch rund 250'000 Menschen leben. Sie leiden unter einem Mangel an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.