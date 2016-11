Wohin die USA mit Trump an der Spitze steuere, wisse niemand, schreiben am Donnerstag viele Zeitungen. «Vielleicht war der Mann nur so verrückt, solange er Präsident werden wollte. Und lässt jetzt, wo er es ist, mit sich reden», schreibt «Der Bund».

Sicher ist für das Blatt, dass Amerika mit Trump nicht am Ende der Demokratie steht. Das US-System habe Sicherungen gegen ein Überdrehen Trumps eingebaut. Der 70-Jährige werde für die staatlichen Institutionen der USA aber zum «Stresstest», schreibt die «Berner Zeitung».

Auf die «checks and balances» verweist auch die «Neue Zürcher Zeitung». Für sie lauert die grösste Gefahr in der Aussenpolitik, wo der Präsident weitgehend autonom handeln kann. «Niemand hält ihn davon ab, das amerikanische Verteidigungsversprechen gegenüber der NATO aufzukündigen oder mit Russlands Präsident Putin anzubandeln.»

Die Trump-Wahl ist Thema rund um den Globus – so titelt die internationale Presse: