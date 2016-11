Gemäss einer Medienmitteilung der kosovarischen Polizei vom Donnerstag war ein Attentat auf das Weltcup-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Israel vom letzten Samstag geplant gewesen. Das Spiel war aus Sicherheitsgründen vom nordalbanischen Shkoder nach Elbasan nahe der Hauptstadt Tirana verlegt worden.

Gleichzeitig sollten Terroranschläge in Kosovos Hauptstadt Pristina und Region durchgeführt werden. Die Sicherheitskräfte hätten bereits am 4. November 19 Personen im Kosovo festgenommen; eine Person sei wieder auf freiem Fuss. In Albanien und Mazedonien wurden sechs weitere Personen inhaftiert.