Die damals neunjährige Peggy verschwand im Mai 2001 in Oberfranken. Ihre sterblichen Überreste wurden in diesem Juli in Thüringen entdeckt.

2004 wurde der geistig behinderte Ulvi K. in einem Indizienprozess zu wegen Mordes an der Neunjährigen lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Hof sah es damals als erwiesen an, dass K. die Schülerin tötete, um einen zuvor begangenen sexuellen Missbrauch an ihr zu vertuschen.