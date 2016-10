Irakische Sicherheitskräfte hatten zuvor im Schutze der Nacht nach monatelangen Vorbereitungen die grossangelegte Militäroperation begonnen. Sie soll die Grossstadt vom IS befreien.

Sollte das tatsächlich gelingen, wären die Extremisten im Irak militärisch weitestgehend besiegt. Hilfsorganisationen sehen durch die Offensive jedoch mehr als eine Millionen Zivilisten in Gefahr und forderten für diese sichere Fluchtwege.

"Stunde des Sieges"

Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi erklärte in einer kurzen Fernsehansprache am frühen Montagmorgen, die Stunde des Sieges sei gekommen. Al-Abadi rief die Bürger von Mossul dazu auf, mit den irakischen Streitkräften zu kooperieren. 2016 werde das Jahr sein, in dem der IS besiegt werde.