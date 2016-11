Ein Gespräch ohne Berater

Weil der 44. und der 45. Präsident keine Berater zuliessen, wird man nie erfahren, worüber die beiden während 90 Minuten diskutierten. Obama erwähnte organisatorische Fragen, die während der nächsten zwei Monate in Washington eine wichtige Rolle spielen werden, aber auch innen- und aussenpolitische Politikfelder. Anzunehmen ist, dass der Präsident seinem Nachfolger einmal mehr ans Herzen gelegt hatte, dass er ab dem 20. Januar 2017 eine grosse Verantwortung trage.

Und vielleicht brachte Obama auch einen Werbespruch für einen seiner grössten innenpolitischen Erfolge – Stichwort: Obamacare, die 2010 verabschiedete Krankenkassenreform – unter, den Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit kassieren will. Ein Sprecher des Präsidenten wollte nach dem Treffen nicht verraten, ob Trump dem Amtsinhaber irgendwelche Zusicherungen gegeben habe. Das Gespräch habe sich in erster Linie um den Stabwechsel im Weissen Haus und den Ministerien gedreht, lautete die Antwort. Denn der Wahlkampf sei abgeschlossen.

Bitte keine bösen Streiche

Tatsächlich hat Präsident Obama ein Interesse daran, seinem Amtsinhaber keine Steine in den Weg zu legen. Zum einen quälten (erfundene und wahre) Geschichten über böse Streiche, die abtretende Berater der Regierung von Bill Clinton spielten, als sie sich Anfang 2001 aus dem Weissen Haus verabschiedeten, die Demokraten noch monatelang. Obama rief seinen Mitarbeitern deshalb in Erinnerung, dass sie auf solche Aktionen verzichten sollten.

Zum andern hat die neue Regierung bereits genügend Arbeit am Hals. So muss der neue Präsident Trump gegen 8000 Führungspositionen besetzen. Die entsprechenden Positionen werden im «Plum Book» (offiziell: United States Government Policy and Supporting Positions») aufgeführt, das alle vier Jahre durch das nationale Parlament herausgegeben wird. Hinter verschlossenen Türen amtiert schon seit einigen Monaten ein Ausschuss, der die Machtergreifung der neuen Regierung vorbereitet.

Dieser Prozess wird durch die öffentliche Hand unterstützt, damit es bei einem Wechsel zwischen einer demokratischen und einer republikanischen Regierung (und umgekehrt) nicht zu Problemen kommt. Geleitet wird dieser Ausschuss offiziell von Chris Christie, dem republikanischen Gouverneur von New Jersey – der kurz auch als Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite Trumps im Gespräch war und sich zuvor erfolglos um die Präsidentschaft beworben hatte. Er liess es am Donnerstag offen, ob auch er künftig einem Präsidenten Trump dienen wird.