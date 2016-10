Guterres, dessen Mandat für fünf Jahre gilt, rief in seiner Rede vor den UNO-Diplomaten zu einem Ende des Bürgerkrieges in Syrien und zum Kampf gegen Extremismus auf.

Die UNO-Vollversammlung, der alle 193 Mitgliedsstaaten angehören, bestätigten wie erwartet die Nominierung des Sicherheitsrates. Das mächtigste UNO-Gremium hatte vergangene Woche einstimmig eine Resolution zur Wahl von Guterres beschlossen. Dieser löst nun am 1. Januar den Südkoreaner Ban Ki Moon ab, der zehn Jahre an der Spitze der UNO gestanden hatte. Bis dahin soll Guterres mit seinem Übergangsteam Büros gegenüber dem UNO-Sitz in New York beziehen.

Appell für Ende des Krieges in Syrien

Der frühere portugiesische Regierungschef ging in seiner Rede vor der Vollversammlung auf die derzeitige Spaltung des Sicherheitsrates hinsichtlich des Bürgerkrieges in Syrien ein. "Welche Differenzen jetzt auch immer bestehen mögen - es ist wichtiger zu einen", sagte er.

Es gebe "eine moralische Pflicht für alle, dem Leiden des syrischen Volkes ein Ende zu setzen". "Es ist höchste Zeit, für den Frieden zu kämpfen", appellierte Guterres.

Gegen Terror und Fremdenfeindlichkeit

Als weitere Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit nannte er den Kampf gegen "Terrorgruppen und gewalttätige Extremisten" sowie gegen Äusserungen "des Populismus und der Fremdenfeindlichkeit".

Der UNO-Sicherheitsrat liegt derzeit im Syrien-Konflikt über Kreuz. Ein Resolutionsentwurf Frankreichs, in dem ein sofortiges Ende der Luftangriffe auf die nordsyrische Metropole Aleppo gefordert wurde, war am Samstag am Veto von Russland gescheitert, das mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad verbündet ist. Kurz darauf scheiterte ein russischer Gegenvorschlag.

