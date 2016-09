Im Norden der Stadt soll der Castello-Korridor zur entmilitarisierten Zone werden. Im Südwesten müssen die Regimetruppen das kürzlich zurückeroberte Ramouseh-Viertel räumen, sodass dort eine gemeinsame Versorgungstrasse für den Rebellen-Osten und den Regime-Westen etabliert werden kann.

Die syrische Luftwaffe soll weitgehend am Boden bleiben, darf über Rebellengebieten nicht mehr operieren. Umgekehrt verpflichten sich die USA, die moderaten Aufständischen von den Dschihadisten der Al-Nusra-Front zu entflechten. Sollte die zunächst angepeilte Sieben-Tage-Feuerpause halten, wollen die beiden Genfer Partner eine gemeinsame Gefechtszentrale für Luftangriffe gegen «Islamischen Staat» und al-Nusra aufbauen.

Keine Garantien

In einer ersten Erklärung gab sich Lawrow zuversichtlich. Er habe Damaskus über alle Vereinbarungen informiert und die syrische Regierung sei bereit, diese zu erfüllen, erklärte er. Trotzdem könne er nicht hundertprozentig garantieren, dass sich alle Seiten an die Feuerpause hielten. Denn die Russen wissen, die meisten Bodentruppen rund um Aleppo sind unter der Regie des Iran, der sich von Russland in die syrische Dynamik nicht wirklich einbinden lässt.

Alle mit al-Nusra verbündet

Die Vereinigten Staaten stehen vor einem anderen Dilemma. Die mit ihnen verbündeten moderateren Rebellen haben praktisch an allen Kampflinien Bündnisse mit der radikalen Al-Nusra-Front, die sich kürzlich in Jabhat Fateh al-Sham umbenannte. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass genügend bewaffnete Aufständische bereit sind, sich von den Fronten zurückziehen, an denen al-Nusra beteiligt ist», erklärte Charles Lister, Extremismusexperte am Middle East Institute in Washington, der in den letzten Wochen mit zahlreichen Kommandanten vor Ort kommunizierte.

Eine solche Entkoppelung käme aus Sicht der Rebellen einer kampflosen Preisgabe von Gebieten an das Regime gleich, was daraufhin den Waffenstillstand brechen und diesen Vorteil ausschlachten könnte.

Ungeachtet dessen jedoch schlug Washington am Wochenende gegenüber den moderaten Rebellengruppen einen harten Ton an. In einem Brief beschwor der US-Gesandte für Syrien, Michael Ratney, die Assad-Gegner, die Genfer Vereinbarung zu respektieren und mit der Al-Nusra-Front zu brechen. Andernfalls, so drohte der Diplomat, werde es «harte Konsequenzen» geben.