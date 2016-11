Das Clinton-Lager war aber in der Nacht auf Mittwoch nicht bereit, bereits das Handtuch zu werfen. Die Präsidentschaftskandidatin zog es vor, vorerst nicht zu ihren Anhängerinnen und Anhängern zu sprechen, die sich in einem Kongresszentrum in New York City versammelt hatten. Stattdessen schickte sie John Podesta vor, den Vorsitzenden ihres Wahlkampfteams. Dieser sagte gegen 2 Uhr (Ortszeit): «Geht nach Hause!» und «Gute Nacht». Clinton habe sich dazu entschieden, dass die Stimmenzähler in den vier Staaten, die zu diesem Zeitpunkt noch auf der Kippe standen, zuerst ihre Arbeit tun sollten. «Jede Stimme zählt.» Mit einer öffentlichen Stellungnahme der Kandidatin sei deshalb frühestens am Mittwoch zu rechnen.

Dennoch rief Clinton darauf Trump an und gestand ihre Niederlage ein, worauf dieser vor seine Anhänger und die Medien trat und versprach, das Land wieder zu versöhnen. Unter seinen Fans in einem New Yorker Hotel machte sich Triumph-Stimmung breit. Trump rief in den Saal: «Hillary Clinton hat uns gratuliert. Ich habe ihr und ihrem Team gratuliert. Sie hat lange für unser Land gearbeitet. Es ist nun Zeit, die Wunden der Teilung zu heilen und als Volk zusammen zu kommen. Ich werde für alle Amerikaner arbeiten.»

Eine Revolution

In der Tat ereignete sich am Dienstag eine politische Revolution, weil die Republikaner gleichzeitig auch im Repräsentantenhaus und im Senat ihre Mehrheit zementieren konnten. Am 20. Januar 2017 wird erstmals seit den Zwanzigerjahren ein republikanischer Präsident ins Weisse Haus einziehen, der beide Kammern des Parlaments auf seiner Seite weiss. Dieser Ausgang kam völlig überraschend, hatten die Meinungsumfragen doch mit einem Sieg Clintons gerechnet, und mit einer Machtübernahme der Demokraten im Senat.