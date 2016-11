In Denver marschierten schätzungsweise rund 3000 Teilnehmer durch die Innenstadt. In Minneapolis und Los Angeles blockierten Teilnehmer Schnellstrassen bevor die Polizei sie entfernte. In Washington marschierten Demonstranten vom Weissen Haus, wo Trump Präsident Barack Obama zur Vorbereitung der Amtsübergabe getroffen hatte, zu Trumps neu eröffneten Hotel in der Hauptstadt. Dort skandierten mindestens 200 Menschen Slogans wie "Kein Hass! Keine Angst! Hier sind Einwanderer willkommen!" und trugen Schilder mit Slogans wie "Not my President" ("Nicht mein Präsident").

Protest der Korrespondenten

Protest erntete Trump auch von anderer Seite: Die Vereinigung der Korrespondenten des Weissen Hauses protestierte in aller Schärfe dagegen, dass Trump seine Reise von New York ins Weisse Haus nach Washington entgegen jahrzehntelanger Gepflogenheiten nicht von einem Berichterstatter-Pool begleiten liess. "Im Falle einer nationalen Krise wüssten die Amerikaner weder, wo ihr gewählter Präsident ist, noch wie es ihm geht", schrieb die Vereinigung WHCA in einem Statement. "Das ist völlig inakzeptabel." Sie forderte Trump auf, die Reporter ihren Job machen zu lassen.