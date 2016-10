Betroffen waren auch zwei so genannte Steamcracker. Diese seien das Herzstück des Werks, an dem eine ganze Reihe an chemischen Grundbausteinen für die Produktion entstehen. Steamcracker sind mitunter mehrere Fussballfelder gross.

Die Folgen für das Unternehmen sind noch unklar. Wann die Anlagen wieder hochgefahren werden, war ebenfalls nicht entschieden.

Anderer Unfall schon am Morgen

Bereits vor der Explosion hatte es am Montagmorgen in einem BASF-Werk im hessischen Lampertheim eine Verpuffung an einem Filter gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die betroffene Anlage wurde abgestellt. Der Vorfall stand laut dem Unternehmen in keinem Zusammenhang mit der Explosion in Ludwigshafen.

Die BASF SE (ehemals "Badische Anilin- & Soda-Fabrik") ist ein deutscher Chemiekonzern und der nach Umsatz und Marktkapitalisierung weltweit grösste. Auch das Chemieareal in Ludwigshafen ist das weltweit grösste zusammenhängende Chemie-Werksgelände.