Populisten mobilisieren vor allem bildungsferne, unpolitische Teile der Bevölkerung, indem sie etwa der angeblich korrupten Elite die moralische Überlegenheit des breiten Volkes entgegenhalten. Umstritten ist, ob Populismus an sich die Demokratie gefährdet oder eher Gradmesser für vernachlässigte Probleme in der Bevölkerung ist.

Während in Lateinamerika Linkspopulisten an Zulauf gewinnen, sind in vielen europäischen Ländern Rechtspopulisten in die Parlamente eingezogen. In Frankreich zum Beispiel sieht sich die Front National mit Marine Le Pen im Aufwind, in den Niederlanden sagen Umfragen dem Rechtspopulisten Geert Wilders grosse Gewinne vorher und in Deutschland rechnet die AfD damit, 2017 auch in den Bundestag einzuziehen. (sda/nch)