4. Keine Staats-Dinners

George W. Bush lud 11-mal ein, Obama 13-mal und Bill Clinton gar 28-mal: Die «State Dinners» im Weissen Haus, zu denen die Präsidenten hochkarätige Politgäste aus dem Ausland einladen, sind seit den 1930er-Jahren eine fixe Tradition. Man trifft sich, man plaudert und schliesst wichtige Allianzen. Trump aber ist gar nicht in Dinner-Laune. Als Obama im September 2015 den Chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Dinner einlud, meinte Trump, er hätte Herrn Jinping schlicht einen Big Mac serviert, statt ihn mit «Grilled Cannon of Colorado Lamb with Garlic Fried Milk and Baby Broccoli» (der Hauptgang des Dinners) milde zu stimmen. Im August machte Trump klar: State Dinners gibts erst wieder, wenn die USA aus dem Schuldenloch raus sind. Bis dahin ist Ende Feier!

5. Keine Züglete

Seit Präsident John Adams 1800 ins Weisse Haus in Washington zog, wohnten alle US-Präsidenten in dem neoklassizistischen Bau mit 132 Zimmern. Eine Ausnahme gabs: Nachdem die britischen Truppen das Weisse Haus im Krieg von 1812 abfackelten, wurde der Bau bis 1817 renoviert und war in der Zwischenzeit nicht bewohnbar. Die Privatwohnung des Präsidenten im Weissen Haus könnte auch unter Präsident Trump leer bleiben. Es gibt kein Gesetz, das dem Präsidenten vorschreibt, wo er zu wohnen hat. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Trump aus seiner Rokoko-Bleibe in den obersten drei Stöcken des Trump Towers in Manhattan ins verhältnismässig bescheidene Weisse Haus einzieht. Wenn er dann schon mal in Washington nächtigen muss, könnte er das auch in seinem «Old Post Office»-Hotel tun. Das liegt wenige hundert Meter vom Weissen Haus entfernt. Wie praktisch!