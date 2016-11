Die Realität ist erschreckend, wenn man dem Report der Europäischen Kommission Glauben schenken mag, der zum «Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen» veröffentlicht wurde. Über 27'000 Personen wurden in allen 28 EU-Ländern zu verschiedenen Aspekten geschlechtsspezifischer Gewalt befragt, unter anderem auch darüber, ob und in welchen Fällen Sex ohne Einverständnis gerechtfertigt sei.

Nicht weniger als 27 Prozent – das ist mehr als jeder Vierte – findet es in bestimmten Fällen in Ordnung, mit jemandem Sex zu haben, der sein Einverständnis dazu nicht gegeben hat. Und unglaubliche 7 Prozent sind der Meinung, nicht einvernehmlicher Sex sei dann gerechtfertigt, wenn jemand nachts allein draussen unterwegs ist. So etwas kann nur als Vergewaltigung verstanden werden.

Alkohol, Drogen, provokative Kleider

12 Prozent sagten ja zur Frage, ob Sex ohne Einverständnis bei jemandem gerechtfertigt sei, der betrunken ist oder unter Drogen steht. Wenn jemand freiwillig mit nach Hause kommt, zum Beispiel nach einer Party, ist das für 11 Prozent ein ausreichender Grund für nicht einvernehmlichen Sex. Und 10 Prozent kamen zu diesem Schluss, wenn es um jemanden geht, der aufreizende Kleider trägt.