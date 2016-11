Nach 1100 Terrortoten und -verletzten sind die Bürger wachsamer, vielleicht auch misstrauischer geworden. In der Vorstadtbahn sieht man nach Büroschluss kaum mehr Leute, die sich ein Nickerchen erlauben. Andere fahren gar nicht mehr mit der Metro, sondern nur noch im Bus zur Arbeit, obschon das mehr Zeit in Anspruch nimmt. In TGV-Bahnhöfen wie dem Gare du Nord stellt man sich heute auf lange Wartezeiten vor den Sicherheitschecks ein. Und wer ein Kaufhaus, das Kino oder das Schwimmbad betritt, hält dem Sicherheitsmann von sich aus die geöffnete Tasche hin.

Notrecht wieder aufheben?

So beginnt Frankreich nach dem Schock mit der Langzeitbedrohung zu leben. Polizei, Reservearmee und die von Präsident François Hollande neu geschaffene Nationalgarde haben grossen Zulauf. Die Tourismusbranche leidet seit dem «13. November» unter einem Besucherrückgang von acht Prozent in Frankreich, elf Prozent in Paris; Nationalitäten wie die Japaner bleiben zu 30 Prozent aus. Über diese Imagekatastrophe für die romantische Lichterstadt sprechen die Verantwortlichen auch sehr ungern. In den Krisensitzungen mit der Regierung verlangen sie aber mit Nachdruck die Aufhebung des Notrechtes, das die Reiseveranstalter vor Versicherungsprobleme stellt.