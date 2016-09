Der Hadsch beginnt und damit die Sorgen der saudi-arabischen Verwaltungs- und Sicherheitsbehörden. Denn 700 000 Pilger aus dem Wüstenstaat und aus aller Welt sind schon in der Stadt Mekka. Mindestens anderthalb Millionen werden noch erwartet. Der Hadsch beginnt an diesem Freitag und dauert bis zum 14. September.

Mit einer technischen Neuerung wollen die Behörden einer Massenpanik vorbeugen, wie es sie schon mehrmals gab. Alle Pilger erhalten ein elektronisches Armband. So kann über GPS ständig der Standort jedes einzelnen festgestellt werden, und die Pilgerströme können auf diese Weise so gelenkt werden, dass keine Massenansammlungen mit möglicher tödlicher Panik entstehen. Das «e-Armband» gibt den Pilgern Informationen, wann und wo Gebete gehalten werden und wann sie an der Reihe sind, zum Höhepunkt der Umrundung der heiligen Kaaba zugelassen zu werden. Die Informationen gibt es nicht nur auf Arabisch, sondern auch in anderen Sprachen.

«Das elektronische Armband speichert die persönliche Information über jeden Pilger, darunter wann die Person in das Königreich gekommen ist, die Visumnummer, die Passnummer und die Adresse», erläutert Eisa Mohammad Rawas, der stellvertretende Leiter des Ministeriums für «Hadsch und Umrah», des Pilger-Ministeriums. Natürlich dient das Gerät auch der Sicherheit. Tausend an der Grossen Moschee neu installierte Kameras verschaffen der Sicherheitstruppe im Kontrollraum einen guten Überblick.

Saudi-Arabien trifft auch Vorkehrungen angesichts der Terrorgefahr. Denn immerhin hat es Vorbereitungen für einen Mordanschlag auf den Emir von Mekka gegeben, Prinz Khaled Al-Faisal. In der vergangenen Woche wurden bei Razzien vor dem Hadsch 47 Saudis und 69 Ausländer als terrorverdächtig festgenommen. Sie sollen einer mit Al Kaida verbundenen sunnitischen Takfiri-Terrorzelle angehören. (CE)