«Nächste Woche in Stalingrad!» Dieser Losung folgen offenbar zahllose Migranten aus dem Lager in Calais, das derzeit auf Anordnung der französischen Regierung geschleift wird. Gut 1000 Migranten haben in den letzten paar Tagen in dem Pariser Viertel mit der Metrostation Stalingrad ihre Zelte aufgeschlagen, täglich kommen weitere dazu.

300 Kilometer vom Ärmelkanal entfernt, gibt es keine Sanddünen und Möwen: In Paris pulsiert das Hauptstadtleben. Oben rumpelt die Hochbahn-Metrolinie 2, unten dröhnen Busse und Lastwagen haarscharf an den Zelten vorbei, die sich auf dem Mittelstreifen des Boulevard de la Villette aneinanderdrängen. Wenn eine Rotlichtwelle gerade den Verkehr anhält, starren in den Zeltschlitzen dunkle Kinderaugen durch den Abgasnebel.

Hafiz wäre gerne nach England oder in die Schweiz gereist. «Aber nach London schafft man es heute nicht mehr», weiss der 24-jährige Afghane, der sonst nicht viel von Europa weiss. «Mein Nachbar hier hat es in die Schweiz versucht, doch die Polizei hat ihn nach Frankreich zurückgeschafft.» Die Sonne blitzt durch die Wolken, und Hafiz muss die nasse Wäsche auf die Absperrung des Metroeingangs zum Trocknen legen.

Die Berater von Präsident François Hollande bestreiten, dass die Auflösung des Calais-Lagers zu einer Absetzbewegung nach Paris geführt habe. Die ebenfalls sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo zweifelt aber nicht daran: Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten in den Strassen von Paris ist binnen Wochenfrist von 2000 auf 3000 hochgeschnellt.

Im September hatte die Polizei bei «Stalingrad» bereits ein wildes Camp aufgelöst und nach eigenen Angaben 2083 Personen in Auffangzentren gebracht. «Eine Stunde später waren sie wieder hier», schimpft eine ältere Anwohnerin mit Einkaufswagen, um erhobenen Hauptes anzufügen: «Mehr habe ich nicht zu sagen.» Dann brummelt sie doch noch: «Was das nur kostet!» Damit meint die Dame wohl das städtische Auffanglager, das Hidalgo derzeit im Nachbarbezirk bauen lässt. Es ist für 400 Personen gedacht, ausbaubar auf 600, und soll in den nächsten Tagen eröffnet werden. Das Problem: Es reicht bei weitem nicht, alle neu angekommenen Migranten und Flüchtlinge von der Strasse wegzuholen.

Ein Arrondissement – zwei Welten

Vom Stalingrad-Platz aus dehnt sich das Zeltlager über Hunderte von Metern der Avenue de Flandre aus, während nirgends Polizisten oder humanitäre Helfer zu sehen sind. Zwei Welten leben nebeneinander, ohne sich zu berühren: Auf dem Mittelstreifen logieren Sudanesen und Eritreer, für die eine Handvoll Toilettenkabinen hingestellt und ein paar Wasserhydranten geöffnet wurden. Auf den Trottoirs gehen die Anwohner des 19. Arrondissement scheinbar wie immer ihrem Alltag nach. Vor einer Blumenhandlung ereifert sich allerdings eine Kundin, warum man die Migranten nur in dieses arme Einwandererviertel lasse: «Sollen sie doch beim Élysée-Palast campieren, bei Monsieur Hollande und rundum in den schönen Vierteln! Aber dort lässt man sie nicht hin. Hier halten es die Anwohner nicht mehr aus. Sie werden sehen, die werden alle Le Pen wählen. Meine Stimme kriegen die Sozialisten auch nicht länger.»

Die Räumung von Calais ist an sich ein Erfolg: Nach Tausenden von Männern sind gestern Mittwoch die Minderjährigen in Kinderheime gebracht worden, zuletzt sollen Mütter mit Anhang folgen. Das riesige Lager mit einst 10 000 Bewohnern wäre damit endgültig stillgelegt. Doch jetzt entsteht bereits das nächste Grosslager in Paris. Hollande, der vor den Präsidentschaftswahlen unter starkem Druck steht, lässt über Polizeikreise ausrichten, «Stalingrad» werde ebenfalls geräumt – und zwar schon «in den nächsten Tagen». Nur: Die Betroffenen glauben nicht daran. Im Café «Formidable» gleich bei einem Metroausgang meint der Kellner resigniert, der Umsatz des Etablissements sei in den letzten Wochen um die Hälfte eingebrochen. Nein, formidabel ist die Lage nicht in Stalingrad.