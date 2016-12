Übernimmt Russland?

Momentan triumphieren die Russen und Iraner. Putins Bomber und die Offiziere der Mullah-Republik haben Assads Niederlage verhindert. Übernehmen Russland und Iran jetzt die Rolle der nahöstlichen Ordnungsmacht, welche die USA mit den Brachialmethoden George W. Bushs und mit Barack Obamas Zögerlichkeit verspielt haben? Russland dürfte weder über die wirtschaftliche Potenz verfügen noch die Faszination ausüben, die für eine solche Rolle notwendig wären. Und ob sich Wladimir Putin langfristig im Nahen Osten verpflichten möchte, ist fraglich. Auch Iran als klerikale schiitische Republik kann sich nicht zur Vormacht aufschwingen: Die Schiiten sind und bleiben im Islam eine (oft verfemte) Minderheit, und die Perser sind seit Jahrtausenden Erzfeinde der Araber.

Der Krieg wird weitergehen; Palmyra ist der aktuelle Beleg: Der IS, vor acht Monaten aus der antiken Wüstenstadt vertrieben, ist zurück. Die Terrormiliz griff am Sonntag an, sobald die syrischen Truppen Palmyra verlassen hatten. Der Abzug war wohl eher eine Flucht, denn «der IS hat das gesamte Material übernommen, das vom Regime vor Ort gelassen wurde. Dies könnte gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie umfassen», räumte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums ein. Und wieso ist die syrische Armee aus Palmyra abgezogen? In Washington mutmasst man, Assad verfüge nicht über genügend Streitkräfte, um gleichzeitig Ost-Aleppo anzugreifen und Palmyra zu verteidigen.

Fiasko für Washington

Die Geschehnisse in Aleppo haben sich vor den Augen der US-Regierung abgespielt, ohne dass diese konsultiert worden wäre oder eine Möglichkeit zur Beeinflussung gehabt hätte. Das Nato-Mitglied Türkei verhandelte direkt mit Moskau – ohne Washington zu informieren. Die Türken verfolgen ein eigenes, vordringliches Ziel: einen Kurdenstaat an ihrer Grenze zu verhindern. US-Botschafterin Samantha Power machte vor dem UNO-Sicherheitsrat Syrien, Russland und Iran für einen «kompletten Zusammenbruch der Menschlichkeit» in Aleppo und für Gräueltaten in der Stadt verantwortlich: «Schämen Sie sich gar nicht? Geht Ihnen die Hinrichtung eines Kindes nicht unter die Haut?» Russlands Botschafter Witali Tschurkin antwortete hämisch, Power führe sich wie Mutter Teresa auf.

Der Sturm auf Aleppo kommt mitten im Interregnum in Washington. In seinen letzten Tagen als Präsident wird Barack Obama garantiert keine neuen Aktionen mehr lostreten. Was die nächste US-Regierung betrifft, so können sich mindestens Putin und Assad einigermassen in Sicherheit wiegen: Donald Trump hat angekündigt, dass er sich in Syrien auf die Bekämpfung des IS beschränken will. Ein Diktatorensturz dürfte nicht auf seiner Agenda stehen. Mit dem künftigen US-Aussenminister, dem Putin-Freund Rex Tillerson, könnte sogar eine koordinierte Syrien-Strategie Washingtons und Moskaus möglich werden. Eine Ungewissheit aber bleibt: Iran, dem zweitwichtigsten Assad-Verbündeten, begegnen Trump und seine Mannschaft mit noch mehr Feindschaft als die Regierung Obama.