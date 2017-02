Das hat es seit der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Italien vor fast 40 Jahren noch nie gegeben: Bei der Ausschreibung zur Besetzung zweier offener Frauenarzt-Stellen hat die Leitung des grossen Römer San-Camillo-Spitals zur Bedingung gemacht, dass die Bewerber keine «Verweigerer aus Gewissensgründen» seien. Mit anderen Worten: Die neuen Gynäkologinnen oder Gynäkologen müssen sich verpflichten, auch Abtreibungen vorzunehmen. Das ist in Italien alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Landesweit lehnen es 70 Prozent der Frauenärzte ab, diese Eingriffe durchzuführen.

Die Möglichkeit, dass sich die Ärzte und auch das Pflegepersonal an öffentlichen Spitälern aus religiösen oder ethischen Gründen weigern, Abtreibungen durchzuführen, ist vom Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch aus dem Jahr 1981 ausdrücklich vorgesehen. Entsprechend scharf ist die Kritik am Vorgehen der Römer Klinik: «Statt Abtreibungen zu fördern, sollte die öffentliche Hand die Beratung und die Prävention ausbauen», erklärte der Sprecher der italienischen Bischofskonferenz. Auch Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin von der kirchennahen Mittepartei NCD betonte, dass die Auswahlkriterien, die die Römer Klinik anwende, «vom Gesetz nicht vorgesehen» und diskriminierend seien.

Allerdings: Das gleiche Gesetz besagt auch, dass Frauen ein Recht darauf haben, in den öffentlichen Spitälern nach einem Beratungsgespräch eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und dieses Recht ist, wie auch der Europarat unlängst gerügt hat, in Italien wegen des stetig ansteigenden Prozentsatzes der «Verweigerer» in Gefahr. Vor allem in den südlichen Regionen, wo die Kirche nach wie vor einen beträchtlichen Einfluss hat, finden die Spitäler kaum noch Ärzte, die Abtreibungen vornehmen: In Sizilien, Apulien, Kampanien, der Basilicata und in Molise liegt der Anteil der «Verweigerer» zwischen 80 und 90 Prozent. Zum Vergleich: Im ebenfalls katholischen Frankreich liegt er bei 7 Prozent und in Schweden bei 0 Prozent.

«In Italien verfügen nur noch knapp 60 Prozent der öffentlichen Kliniken über ein Zentrum für Schwangerschaftsunterbruch – mit dem Resultat, dass die Frauen zum Teil mehrere hundert Kilometer reisen müssen, um eine Abtreibung legal vorzunehmen», betont die Frauenärztin Silvana Agatone. Viele dieser Zentren seien ausserdem überlastet und müssten Patientinnen abweisen. «Wenn ein Spital nur 10 von 30 Frauen behandeln kann – wo bleiben dann die anderen 20?» fragt die Ärztin. Ihre Antwort: «5 kommen vielleicht am nächsten Tag wieder, 2 werden Mütter, und die verbleibenden 13 verschwinden im Dunkel der Illegalität – oft mit schlimmen Folgen für ihre Gesundheit».

Wunden noch nicht verheilt

Das Referendum über das Gesetz zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs im Jahr 1981 war eine der letzten grossen Abstimmungsschlachten gewesen, welche der Papst und die Kirche in Italien gegen den säkularen Staat führten – und verloren. Trotz des klaren Resultats (68 Prozent sprachen sich für die Legalisierung aus) sind die Wunden bis heute nicht verheilt. Vor allem in den kirchlich geführten öffentlichen Spitälern werden Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, offen oder versteckt diskriminiert.

Viele Ärzte verweigern die Vornahme von Abtreibungen denn auch nicht aus Gewissensgründen, sondern aus Angst um ihre berufliche Karriere.Nicola Zingaretti, als Präsident der Hauptstadtregion Latium von Amtes wegen oberster administrativer Schirmherr der Römer Krankenhäuser, gibt der Leitung des «San Camillo» Rückendeckung: Mit der Anstellung von zwei «Nicht-Verweigerern» werde bloss eine gesetzlich vorgeschriebene medizinische Dienstleistung sichergestellt.