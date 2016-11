"Dies schmerzt und das wird es für lange Zeit", sagte Clinton. Doch es gehe nicht um sie, sondern um das Land. Amerika sei tiefer gespalten, als sie selbst angenommen habe. "Donald Trump wird unser nächster Präsident sein", sagte sie. Das müsse akzeptiert werden. Eine friedliche Übergabe der Macht werde nicht nur akzeptiert, sondern sogar zelebriert.

Angesichts einer tief geteilten Gesellschaft sei es nun geboten, zusammenzustehen, sagte Clinton. Man müsse gemeinsam klar machen, dass der amerikanische Traum gross genug für jedermann sei. "Unsere Verantwortung als Bürger liegt darin, an einem besseren Amerika mitzuarbeiten", sagte Clinton.

Clinton: "Es gibt noch viel zu tun"

"Hört nie auf, daran zu glauben, dass der Kampf für das, was richtig ist, den Aufwand wert ist", rief Clinton ihrem Wahlkampfteam zu. Sie lobte den Fleiss der Wahlhelfer und bedankte sich bei den Spendern.

Man solle nie aufhören, für etwas zu kämpfen, an das man glaube. "Lasst den Mut nicht sinken, es gibt noch so viel zu tun", sagte Clinton in ihrer sehr emotionalen Rede. Sie wurde von ihren Anhängern mit tosendem Beifall verabschiedet.

Trump hatte in seiner Dankesrede seinerseits versöhnende Töne angeschlagen. "Ich werde Präsident aller Amerikaner sein", versprach er nach seinem Sieg.

Trump will gespaltenes Land einen

Mit seinem Triumph über Clinton widerlegte der als Aussenseiter ins Rennen gegangene Populist die meisten Umfragen. Am Mittwoch sagte er vor Anhängern in New York, er wolle das - tief gespaltene - Land nun einen.

Trump zollte Clinton Respekt und würdigte ihre Verdienste. Das Land müsse ihr dankbar sein, sagte er über die Ex-Aussenministerin, mit der er sich einen beispiellos aggressiven Wahlkampf geliefert hatte.

Der scheidende Präsident Barack Obama lud seinen designierten Nachfolger Trump zu einem Treffen am Donnerstag ins Weisse Haus, um ihn über die eigenen Pläne für den Übergang zu informieren.

Den Menschen anderer Länder bot Trump die Partnerschaft der USA an, nicht ihre Feindschaft. "Wir werden grossartige Beziehungen pflegen", versprach der 70-Jährige in seinem typischen Duktus. Amerika gehe aber vor.

Verhaltene Reaktionen

Im Rest der Welt war dieses Szenario mit grosser Sorge gesehen worden. Viele führende Politiker aus dem Ausland setzten jedoch trotz schriller Töne im Wahlkampf auf eine anhaltende enge Zusammenarbeit mit den USA.

Die Schweiz wolle mit der neuen US-Regierung konstruktiv zusammenarbeiten, sagte Bundesrat Didier Burkhalter dem Westschweizer Radio. Man wolle weiter auf Freihandel setzen - der von Trump angekündigte Protektionismus und neue Zölle seien nicht im Interesse der Schweiz.

Die Präsidenten des EU-Rats und der EU-Kommission luden Trump in einem Glückwunschschreiben zu einem baldigen Gipfeltreffen in Europa ein, um "die transatlantischen Beziehungen zu stärken" - wie sie mit Blick auf den Klimawandel, Anti-Terror-Kampf sowie die Flüchtlings- und Ukraine-Krise mitteilten.