Er war einer jener Jungkönige, die als Marionetten der Machthaber gedacht waren. Thailands König Bhumibol Adulyadej kam unfreiwillig auf den Thron. Der war für seinen älteren Bruder Ananda Mahidol gedacht, der am 9. Juni 1946 unter mysteriösen Umständen durch einen Schuss starb. Bhumibol Adulyadej, damals 19 Jahre alt, wurde gleichentags König.

Seit dem Sturz der absoluten Monarchie im Jahr 1932 war das thailändische Königshaus Spielball der Regierenden. Unverhofft zum König ausgerufen und 1950 gekrönt, wandelte sich Bhumibol Adulyadej, König Rama IX, über die Jahrzehnte von der Marionette zum König der Herzen – nur um vor seinem Tod den Herrschenden wieder als Marionette zu dienen.

Geboren am 5. Dezember 1927 im US-Bundesstaat Massachusetts, verbrachte Bhumibol den Grossteil seiner Jugend in der Schweiz, wo er in Lausanne studierte und als Jazzliebhaber das Saxophon erlernte. Seine Liebe zur Musik brachte ihn später mit Jazz-, Blues- und Rocklegenden zusammen, darunter Elvis Presley oder Benny Goodman. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren trat er mit Bands und eigenen Kompositionen auf Bühnen auf. Er hatte Spass am Leben und genoss es, während ihn Politiker nicht weiter ernst nahmen und sich der Monarch bald eine Rolle als grosser Förderer und Entwicklungshelfer der armen Provinzen aufbaute. Auch "Regenmacher" genannt, patentierte er eine Methode für künstlichen Regen.