Amateure am Werk

Die erste Blüte entdeckte das Personal der «Weinbar» der Leibstadter Guggenmusik Seifesüder. Am Samstag wurden in der Kasse der Bar «Wytröpfli» der Jubla Döttingen drei weitere gefälschte Hunderternoten gefunden. Auch sie waren offenbar bereits am Vorabend in der Kasse gelandet. Die fünfte Note wurde erneut in der «Weinbar» der «Seifesüder» entdeckt.

Die Blüten weisen alle die gleiche Seriennummer auf und sind offenbar nicht das Werk von Profis. Laut Regionalpolizei sind sie erkennbar am «schlechtem Papier». Zudem seien sie «am Rand weiss». Der Druck sei leicht verschwommen. «Es ist völlig unklar, von wem die gefälschten Noten stammen», sagt Graser, auch sei es in Fällen wie diesem schwierig, den oder die Täter zu ermitteln. «Das gelingt nur in Ausnahmefällen. Vielfach sind es Einzelpersonen, die das Falschgeld mit einem Farbdrucker herstellen», sagt Graser.