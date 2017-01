Hier verbringt das Pony mit dem biblischen Alter also seinen Lebensabend. Wendy steht gebrechlich in der Einfahrt zum Valurhof im Leuggemer Ortsteil Hagenfirst und empfängt, so gut es noch geht, die ankommenden Gäste.

Das Isländer Pony dürfte mit seinen 48 Jahren das älteste Pferd der Schweiz sein, was umgerechnet mehr als 125 Menschenjahren entspricht. Die alte Dame, die 1969 in Fislisbach zur Welt kam, hat in ihrem langen Leben schon viel erlebt, einige Krankheiten durchgestanden und zahlreichen Kindern als Reitpferd gedient. Zu ihnen gehörte einst auch Corinne Kählin, ihre heutige Besitzerin.

Nun scheinen Wendys Tage gezählt: Sie steht auf dem Vorplatz, zittert, und kann sich kaum mehr auf den Beinen halten. Corinne Kählin hat sie in eine wärmende Decke eingepackt. Wendy ist abgemagert und schwach.

Bei ihr wurde im vergangenen Jahr ein Tumor am Hals entdeckt. Seither frisst sie kaum noch. «Im November sah es aus, als würde sie sterben», sagt Kählin aus einer Mischung aus Wehmut und Dankbarkeit.

Doch Wendy ist zäh, obwohl sie öfters strauchelt und immer wieder stürzt, hält sie tapfer ihre Stellung. Sie lässt sich auch vom übermütigen Bulldogge-Männchen Vito nicht aus der Ruhe bringen, der aufgeregt um das Pony herumschnuppert.

«Sie schläft nur noch im Stehen. Wenn sie hinfällt, braucht sie Hilfe, allein schafft sie das nicht mehr», sagt Kählin. Die engagierte Tierschützerin glaubt dennoch, dass Wendy nicht leiden muss. «Der Tierarzt hat sie untersucht und ihr ein Medikament verabreicht, seither hat sich ihr Zustand etwas stabilisiert.»