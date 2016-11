Im Schloss ist alles im Umbruch

Heute lacht er darüber. Schnell ernst wird sein Gesicht aber, wenn man nach der bewegten Geschichte von Schloss Rued fragt. Bevor er es ersteigerte, hatten die Besitzer immer wieder gewechselt – und mit ihnen Ansprüche, Einrichtung, Umbaupläne. Nischen für romanische Statuen wurden eingebaut, wo keine hingehörten. Historische Kachelöfen wurden herausgerissen und an Handwerker verscherbelt. Wertvolle Deckenstrukturen wurden kurzerhand übergipst.

Der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer sagt es so: «Hier sah es aus, als wäre jemand mit einem Rollkommando aus Osteuropa durch das Gebäude gezogen.» Das alles geschah in den 90er-Jahren, als die Aargauer Denkmalpflege noch nicht so gut dotiert – und respektiert – war wie heute. «Man konnte nicht jeden Tag in Schlossrued vorbei», sagt Nussbaumer. Fragt man heute Hans Hediger nach den Sünden seiner Vorbesitzer, gibt er eine kurze Antwort: «Wir reden am besten gar nicht mehr von der Vergangenheit.» Lieber spricht er über das, was in der Zukunft, in seinen Händen liegt, als über Fehler, für die er nichts kann.

Gerade ist im Schloss Rued wieder so ziemlich alles im Umbruch. Nur: diesmal korrekt, begleitet von der Denkmalpflege. Man habe beispielsweise viele Bestandteile der ursprünglichen Ausstattung wieder teuer zurückgekauft, erklärt der zuständige Bauberater Jonas Kallenbach. Holzböden wurden ausgebaut, werden jetzt auswärts restauriert und später wieder eingesetzt.

Monatelang suchte man nach den originalen Kachelöfen. Um einen schliesslich ganz in der Nähe zu finden: in Büron. Die alte Eingangstüre tauchte in einem Magazin in Murgenthal wieder auf.

«Aus nichts alles machen»

Doch wer ist dieser Mann, der im 21. Jahrhundert ein Schloss kauft und von Grund auf renoviert, aber von sich selber sagt: «Es ging mir nie darum, einen Schlosstraum zu erfüllen»? Im Gespräch wird schnell klar: Emotionen sind hier wichtiger als Rationalität. Er habe nie im Sinn gehabt, ein Schloss zu kaufen. Aber man müsse doch Sorge tragen zu dem, was uns die Ahnen erschaffen hätten.