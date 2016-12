Schrecksekunden für einen Lieferwagenfahrer am Donnerstagmorgen in Birrwil: Um 7.50 Uhr setzt ein 39-jähriger Ford-Lenker, ein Österreicher, auf der Aarauerstrasse in Richtung Beinwil am See fahrend, zum Überholen eines Lastwagens an und fährt auf die Gegenfahrbahn. Der 48-jährige Lieferwagenfahrer, ein Portugiese, kann ausweichen – gerät aber rechts von der Strasse einen Abhang hinunter.