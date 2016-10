Am Freitagabend kollidieren auf der Lenzburgerstrasse in Birr zwei Autos. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wurden beide Fahrer sowie die Beifahrer leicht verletzt.

Eine 26-jährige Deutsche fuhr um kurz vor 17 Uhr, von Lupfig her auf die Lenzburgerstrasse in Birr. Sie beabsichtigte rechts in Richtung Brugg zu fahren. Dabei brach das Heck des BMW aus, worauf sie mit der Leitplanke kollidierte.

Das Fahrzeug drehte sich nach Polizeiangaben vom Samstag und schleuderte über die Fahrbahn, wobei dieses frontal in den in Richtung Mägenwil fahrenden Mazda prallte. Dessen Lenker, ein 57-jähriger Schweizer, sowie die BMW-Fahrerin und beide Beifahrer wurden leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 27'000 Franken. Im dichten Feierabendverkehr bildete sich rund um die Unfallstelle in alle Richtungen Rückstau. Kurz nach 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Verkehrslage normalisierte sich wieder. (jk)