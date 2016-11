Wie links oder rechts Yvonne Feri innerhalb der SP wirklich steht, wird im Regierungsratswahlkampf seit Wochen diskutiert. Sie selber rückt sich in Interviews zunehmend in die Mitte und vergleicht sich auch schon mal mit SP-Ständerätin Pascale Bruderer, die dem rechten Flügel der SP zugeordnet wird und so Stimmen bis ins bürgerliche Lager holt.

Nun setzt sich Yvonne Feri in einer aktuellen und heiklen Frage ins gleiche Boot wie Bruderer. Feri hat sich nämlich dem Rückweisungsantrag von Bruderer angeschlossen, die das neuste Positionspapier der SP-Parteileitung Schweiz zu Wirtschaftsfragen als «fatal» erachtet und ablehnt.

Das vorliegende Papier sei «realistisch gesehen nicht umsetzbar», so Feri auf Anfrage der az. «Deshalb habe ich mich dem Antrag von Frau Bruderer angeschlossen.»

Parteipräsident Christian Levrat unterbreitet dem nationalen Parteitag vom 3./4. Dezember einen Aktionsplan mit klassenkämpferischem Einschlag. «Die viel zitierte Überwindung des Kapitalismus wird damit konkret», schreibt SP-Präsident einleitend in seinem Positionspapier. In den Fokus nimmt Levrat bewusst die Strukturen in den Unternehmen.

Die umstrittensten Punkte im SP-Papier:

Obligatorische Mitbestimmung: In Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ist mindestens ein Drittel des Verwaltungsrates vonseiten der Mitarbeitenden zu besetzen. Eine Verletzung dieser Mitwirkungsrechte sei zu sanktionieren.

Gewinnbeteiligung: Die Mitarbeiter sollen als Kollektiv am finanziellen Erfolg der Firma beteiligt werden.

Arbeitszeit verkürzen bei gleichbleibendem Lohn als Mittel für eine gerechtere Verteilung der Arbeit.

Pensionskassen dürfen ihr Geld nur noch in «demokratisch, ökologisch und solidarisch» wirtschaftenden Unternehmen oder Fonds anlegen.

Das ist in der Summe zuviel für eine Gruppe von SP-Politikerinnen und Politikerin, angeführt von Pascale Bruderer. Das Papier sei von einem «dirigistischen Konzept geprägt», heisst es im Rückweisungsantrag. «Dieses Konzept ist so weit entfernt von der wirtschaftlichen Realität, dass es nicht in der Lage ist, Wählerinnen und Wählern relevante Antworten auf fragwürdige Entwicklungen anzubieten.»