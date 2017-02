Der Unterbruch zwischen Killwangen-Spreitenbach und Othmarsingen hate Folgen für diverse Bahnverbindungen. Mittlerweile ist das SBB-Netz wieder beschränkt befahrbar.

Die SBB meldet folgende Änderungen in ihrem Streckennetz (Stand 14.40 h):

Zwischen Killwangen-Spreitenbach und Othmarsingen auf der Linie Zürich HB - Olten/Bern/Basel SBB ist die Strecke für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar.



Die Fernverkehrszüge IC St. Gallen - Zürich HB - Bern - Genève Aéroport werden umgeleitet.



Die Fernverkehrszüge IC Romanshorn - Zürich HB - Bern - Brig werden umgeleitet.



Die Züge IC St.Gallen/Romanshorn - Zürich HB - Bern - Genève Aéroport/Brig halten ausserordentlich in Olten.



Die Fernverkehrszüge IC/IR Chur/St. Gallen - Zürich HB - Basel SBB werden umgeleitet.

Bitte rechnen Sie zirka 10 Minuten mehr Reisezeit ein.



Die Züge ICN St.Gallen - Zürich HB - Lausanne fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.



Die Züge IR Zürich HB - Bern fallen zwischen Zürich HB und Olten aus.



Die Züge RE Wettingen - Olten fallen zwischen Wettingen und Brugg AG aus.



Die S-Bahnzüge S 23 Baden - Olten - Langenthal fallen zwischen Baden und Brugg AG aus.



Bitte rechnen Sie mehr Reisezeit ein.



Reisende von Brugg AG nach Baden benützen die InterRegio-Züge (IR) Basel SBB - Zürich HB.



Reisende von Dietikon nach Wohlen AG reisen via BDWM.



Reisende von Wettingen nach Aarau reisen via Brugg AG.