Nach dem Scheitern der Pläne für eine Expo in der Ostschweiz biete sich "eine grosse Chance für den Kanton Aargau und die Nordwestschweiz", teilte der Verein Svizra27 am Freitag vor den Medien in Brugg AG mit.

Hinter dem Verein stehen Aargauer Politikerinnen und Politiker sowie die Präsidenten des Gewerbeverbands und der Handelskammer. Aushängeschilder sind SP-Ständerätin Pascale Bruderer, SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger, FDP-Nationalrat Thierry Burkart und CVP-Grossrätin Marianne Binder.

Die Landeausstellung Svizra27 soll gemäss den Promotoren unter dem Motto "Mensch - Arbeit - Zusammenhalt" stehen und den Besuchenden eine Auseinandersetzung mit dem Berufs- und Geschäftsalltag ermöglichen. Das landesweite Zusammengehörigkeitsgefühl solle gestärkt werden.

Bevölkerung motivieren

Der Verein will die Grundlagen für das Bewerbungsverfahren ausarbeiten. Zunächst wollen die Exponenten Gespräche führen mit den Nordwestschweizer Kantonen Solothurn und den beiden Basel. Der Verein versucht zugleich, die aargauische Bevölkerung zu motivieren, sich an der Diskussion zu beteiligen.