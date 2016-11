1. Für welche Art von Anliegen ist petitio.ch vorgesehen?

Es ist eine Plattform für lokale Themen. Die Petition muss einen Lokalbezug haben und einer Gemeinde als Adressat zugeteilt werden können. Zurzeit sind das alle Gemeinden aus dem Einzugsgebiet der «Nordwestschweiz», also den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land und die Gemeinden im Limmattal.

2. Wer kann auf petitio.ch eine Petition lancieren?

Grundsätzlich alle, die in der Schweiz wohnhaft sind.

3. Können auch Organisationen eine Petition lancieren?

Hinter einer Petition muss immer eine Einzelperson mit Namen und Adresse stehen; selbstverständlich kann der Petitionär aber auch einer Organisation angehören und dort Stimmen sammeln.

4. Was muss ich konkret tun, um eine Petition zu lancieren?

Auf petitio.ch das Feld «Petition starten» anklicken und dann der Anleitung folgen. Es geht ganz einfach und schnell: Das Anliegen und die vorgeschlagene Lösung in wenigen Worten formulieren, nach Bedarf ein Bild und/oder einen Link zum Thema dazu hochladen, persönliche Koordinaten angeben und Petition abschicken.

5. Welche Browser werden von der Website petitio.ch unterstützt?

Die Website petitio.ch wurde mit allen aktuellen Mobile- und Desktop-Browser-Versionen von Mozilla Firefox, Google Chrome und Apple Safari getestet. Microsoft Internet Explorer wird ab den Versionen 10 und aufwärts unterstützt.

6. Werden die Petitionen vor der Veröffentlichung geprüft?

Ja, sobald ein Petitionär seine Petition abgeschickt hat, wird sie von der Redaktion auf die üblichen Grundstandards (keine Diskriminierungen, Persönlichkeitsverletzungen etc.) geprüft und, wenn für gut befunden, freigeschaltet.

7. Wie kann ich Stimmen für eine Petition sammeln?

Einerseits direkt über die Website petitio.ch, wo alle Leserinnen und Leser eine Petition unterstützen können. Anderseits kann jeder, der eine Petition lanciert, diese über Facebook, Twitter und Mail verbreiten oder auf einer eigenen Website einbinden. Die entsprechenden Links werden direkt in der Petition zur Verfügung gestellt.

8. Muss ich in der betroffenen Gemeinde wohnen, um eine Petition unterstützen zu dürfen?

Nein, wie bei einer Petition, die mit Unterschriftenbögen Stimmen sammelt, kann jeder in der Schweiz wohnhafte Bürger eine Petition unterstützen. Wie der Petitionär muss man seine Kontaktdaten angeben.

9. Warum muss man bei der Lancierung und Unterstützung einer Petition auch die Handy-Nummer angeben?

Über die Handynummer wird via SMS ein Code verschickt, mit dem man sich dann einloggen kann.

10. Was kann ich als Petitionär tun, wenn ich einen Fehler gemacht habe?

Solange die Petition nicht abgeschickt ist, können Sie sie jederzeit selber korrigieren. Von der Redaktion einmal freigegeben, kann an der Petition nichts mehr geändert werden. Dann müsste man sie bei Bedarf neu aufsetzten.

11. Wann gilt eine Petition als erfolgreich?

Eine Petition muss innert 30 Tagen eine bestimmte Anzahl Stimmen gesammelt haben. Für kleine Gemeinden (bis 1000 Einwohner) 50 Stimmen, für mittlere Gemeinden (bis 5000 Einwohner) 100 Stimmen und für grosse Gemeinden (über 5000 Einwohner) 200 Stimmen.

12. Was passiert mit einer Petition, die genügend Stimmen hat?

Nach Ablauf der Frist von 30 Tagen wechselt die «laufende Petition» auf der Plattform automatisch in die Kategorie «erfolgreiche Petitionen». Gleichzeitig löst die Redaktion einen Brief an den zuständigen Gemeindeammann, Stadtpräsidenten etc. aus mit der Bitte, die Petition innert 30 Tagen auf der Petitions-Plattform zu beantworten.

13. Was geschieht mit Petitionen, welche nicht genügend Unterstützer finden?

Auf petitio.ch werden sie nach Ablauf der 30 Tage archiviert, sind aber weiterhin abrufbar. Petitionäre können nach Bedarf jederzeit einen neuen Anlauf starten und eine neue Petition lancieren.

14. Welche Rolle spielt unsere Zeitung bei petitio.ch

Die «Nordwestschweiz», zu welcher diese Zeitung gehört, hat die Plattform aufgebaut und tritt als Partnerin von petitio.ch auf. Die Redaktion prüft die Petitionen auf ihre Rechtmässigkeit (siehe oben), stellt die Übergabe an die Gemeinde sicher und berichtet nach Bedarf über die Petitionen in der Zeitung und auf ihrer Website.

www.petitio.ch