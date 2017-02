Geplant sind eine Eventhalle für 1200 Personen. Und in einem separaten Bau eine Schule mit vier bis sechs Klassenzimmern, einer Bibliothek, einem VIP-Empfangsraum und vier zusätzlichen Übernachtungszimmern. Das alles über einer Tiefgarage mit 96 Parkplätzen. Abt Phrathep Kittimoli (69) würde am liebsten schon im Herbst mit dem Bau beginnen. Ob das allerdings möglich sein wird, ist fraglich: Denn im Moment (bis zum 17. Februar) läuft in Gretzenbach SO erst das Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan.

Dieser muss dann aufgelegt (voraussichtlich ab Ende Februar) und vom Solothurner Regierungsrat genehmigt werden. Anschliessend ist dann noch das Baubewilligungsverfahren nötig. Mit einer Fundamentalopposition ist nicht zu rechnen. In Gretzenbach (2700 Einwohner) war man gegenüber den Mönchen bisher immer sehr tolerant.