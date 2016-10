Auch die Aufräumarbeiten brauchen viel Zeit. Eine Spezialfirma wird nun die Trümmer der Hallen räumen. Um die Schadenhöhe genau zu ermitteln, inspizieren Experten der Gebäudeversicherung jeden Raum und halten alle Schäden fest. Was ist verbrannt? Was ist noch intakt? In welchem Zustand sind Böden und Wände? Eine aufwendige Arbeit. Diese detaillierten Schätzungen der Schäden dauern laut Gebäudeversicherung etwa drei Wochen.

Die Krux dabei: Der Schutt, der über das ganze Areal verteilt liegt, muss getrennt werden. Denn die Gebäudeversicherung zahlt nur für Schäden an den Liegenschaften und deren Räumungskosten. Für Mobiliar und eingelagerten Fahrzeuge sind deren Eigentümer bzw. deren Versicherungen verantwortlich.

Ehemalige Mitarbeiter vor Ort

Der finanzielle Schaden ist das eine. Der Brand geht nicht nur Betroffenen nah. Denn das Feuer hat ein Stück Lenzburger Industriegeschichte verschlungen, auch wenn die Feuerwehr das Hauptgebäude mit dem markanten «Wisa-Gloria»-Schriftzug retten konnte.

Die Lagerhallen, einige über 100 Jahre alt, standen für eine Zeit, als zeitweise über 600 Mitarbeiter Kinderspielzeug herstellten und den Namen Lenzburg landesweit in die Kinderzimmer brachten. Deshalb haben in den vergangenen Tagen auch einige ehemalige Mitarbeiter die Brandruine besucht.