Wie sehr interessieren sich die Aargauer überhaupt für den Aargau? Die Frage kann stellen, wer die Wahlbeteiligung studiert. Nur gerade jeder dritte Aargauer ging am Sonntag an die Urne, um die Gross- und Regierungsräte zu wählen. Seit Jahren stagniert die Wahlbeteiligung für die kantonalen Wahlen auf diesem tiefen Niveau. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn jeweils die National- und Ständeräte gewählt werden. Da gehen die Aargauer viel fleissiger an die Urne. Fast jeder zweite Stimmbürger legt dann einen Wahlzettel ein.



Für Politologe Mark Balsiger liegt auf der Hand, weshalb die Wahlbeteiligung bei kantonalen Wahlen deutlich tiefer liegt. "Eidgenössische Wahlen werden über viele Monate hinweg hinweg intensiv begleitet. Inzwischen beginnen sie meistens schon ein Jahr vor dem Wahltermin." Dagegen finde die Kantonspolitik in den Medien viel weniger Resonanz – und dies nicht nur während des Wahlkampfs, sondern auch während der Legislaturperiode.