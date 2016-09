Hotspots sind neben den Parks das Rheinufer, Schulanlagen Feuerstellen im Wald, Bahnhöfe sowie Glas- und Wertstoff-Sammelstellen. «Bei Letzteren wird gelegentlich auch Hauskehricht illegal deponiert», sagt Erdin. Das kennt man auch in Gipf-Oberfrick. «In Einzelfällen kommt es auch immer wieder vor, dass Personen Haushaltabfälle ohne Gebührenmarke im Wald, am Strassenrand oder in öffentlichen Abfallkörben entsorgen.»

Ganz oben auf der Wegwerf-Hitparade der Littering-Aktivisten finden sich Zigarettenstummel, Bierdosen, PET- und Glas-Flaschen, Pizza- und andere Essensschachteln sowie Getränkeverpackungen.

Was kann die Gemeinde dagegen tun? Primär «zusammennehmen und reinigen», sagt Walter Marbot, Stadtschreiber von Laufenburg. Sein Schreiberkollege aus Magden, Michael Widmer, ergänzt: «Das Werkhof-Team ist permanent im Einsatz und räumt liegen gelassenen Abfall konstant weg.» Denn: «Wird dies unterlassen, verstärkt sich das Problem.»

Weiter setzen die Gemeinden auf Präventions- und Informationskampagnen. In Rheinfelden hat man zudem gute Erfahrungen mit «Trash-Heroes» gemacht. Das sind «Nachhaltigkeits–Helden», die gut zu erkennen an grösseren Festen unterwegs sind, Besucher auf die Abfallproblematik ansprechen und liegengelassene Bierdosen und Plastikbecher einsammeln.

Polizeikontrollen an den Hotspots

Die Hotspots lassen die Gemeinden zudem durch die Regionalpolizei regelmässig kontrollieren. In Rheinfelden sind in den Sommermonaten zusätzlich Patrouillen von privaten Sicherheitskräften unterwegs. Installiert haben die befragten Gemeinden auch Videokameras – vor allem rund um die Schulen. Kameras werden, so tönt es aus allen Ratsstuben, zurückhaltend montiert. Denn: «Die Vorschriften für Video-Überwachungen sind streng», so Widmer.