Dies ist das Ergebnis einer az-Umfrage unter den Gemeinden. Good News gibt es demnach nur in Stein. «Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Abschlüsse erzielt», erklärt Gemeindeammann Hansueli Bühler.

Die Ertragsüberschüsse lagen stets im sechs-, einmal gar im siebenstelligen Bereich. «Wir haben alles, was auf uns zukommen könnte, im Finanzplan eingestellt und gesehen, dass wir den Steuerzahlern etwas geben können.» Auch bei einem Steuerfuss von 95 Prozent budgetiert die Gemeinde für 2017 einen Ertragsüberschuss von 313 000 Franken.

Da stellt sich die Frage: Weshalb senkt man die Steuern nicht noch mehr? Zum einen, weil es stets Unwägbarkeiten gebe, so Bühler. «Der Kanton hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, sein Ergebnis zulasten der Gemeinden zu verbessern.» Er überlasse den Gemeinden gerne «dynamische Geschichten», beispielsweise im Sozial- oder Gesundheitswesen. «In diesen Bereichen ist es sehr schwer, die Entwicklung abzuschätzen.»

Für Bühler gibt es noch einen zweiten Grund, weshalb der Gemeinderat den Steuerfuss-Spielraum nicht ausreizen will. «Wir wollen den Steuerfuss nicht bei jedem grösseren Projekt oder jedem Abschluss wieder anpassen. Er soll langfristig attraktiv, aber auch stabil sein.»

Steuererhöhung mit Ansage

Weniger Freude dürften die Kaister haben: Hier soll der Steuerfuss im nächsten Jahr von 105 auf 111 Prozent steigen, wie Gemeindeschreiber Manuel Corpataux auf Anfrage bestätigt. Die az konnte Gemeindeammann Franziska Winter gestern für eine Stellungnahme nicht erreichen.

Die Steuerfusserhöhung kommt allerdings nicht ganz überraschend: Bereits vor einem Jahr machte Winter an der Gemeindeversammlung klar, dass der Steuerfuss wohl 2017 steigern werde, um den finanziellen Handlungsspielraum zu behalten.

Ist das 2017 nur die Ruhe vor dem Steuersturm? Nein, glauben viele Gemeinden. Sie sind überzeugt, dass sie den Steuerfuss auch mittelfristig auf dem jetzigen Niveau halten können.

«Wenn der neue Finanzausgleich zwischen den Gemeinden so kommt, wie vorgesehen, können wir unsere 119 Prozent halten», sagt Bernhard Horlacher, Gemeindeammann von Schupfart. Ob er so kommt, entscheiden die Stimmberechtigten am 12. Februar 2017.

Als finanzielle Unsicherheitsfaktoren sieht Horlacher wie Bühler das Gesundheitswesen. Ein Bereich, der Horlacher Sorgen macht, ist auch das Sozialwesen. «Wir stellen fest, dass Sozialhilfeempfänger zusehends von den Städten und der Agglomeration aufs Land verdrängt werden, da sie dort die Mietzinsen nicht mehr bezahlen können.»

Auch in Mettauertal will der Gemeinderat nicht am Steuerfuss rütteln – trotz einem für 2017 budgetierten Aufwandüberschuss von 772 400 Franken. Zum einen wolle man zuerst die Abstimmung über den Finanzausgleich abwarten, sagt Gemeindepräsident Peter Weber.

Denn je nach Ergebnis könne man den Steuerfuss von 107 Prozent halten. Noch aus einem zweiten Grund will Weber den Steuerfuss nicht jetzt anheben: «Wir wollen das zarte Pflänzchen Wachstum nicht mit einer Steuererhöhung wieder zunichtemachen.»