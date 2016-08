Die Erleichterung ist Pius Beck anzuhören: «Wir haben einen Wirt gefunden, das ‹Schwert› geht am 3. September wieder auf.» Damit hat Schupfart nach eineinhalb Jahren wieder eine Dorfbeiz.

Die Suche nach einem neuen Wirt gestaltete sich für die Schwert-Bühlmatt-Genossenschaft äusserst schwierig. «Die Gastrobranche ist heute ein hartes Pflaster. Chancen hat nur noch, wer ein spezielles Konzept hat und bereit ist, hart zu arbeiten», sagt Beck.

Zwar haben sich in den letzten 18 Monaten mehr als 20 Interessenten bei der Genossenschaft gemeldet. Doch jemand, der aufs «Schwert» passt, war nicht darunter. Zum Teil «war es erschreckend, mit welchen Vorstellungen die Leute bei uns vorstellig wurden», blick Beck zurück. Dann gab es durchaus auch Konzepte, die überzeugten; doch das Geld fehlte. «80 Prozent scheiterte an den Finanzen. Der Rest an Selbstüberschätzung.»

Dann meldete sich im Mai Salvino Modica – und überzeugte die drei Vorstandsmitglieder der Genossenschaft schnell. Der 56-jährige Italiener führte lange in der Nähe von Mailand eine Pizzeria und wirtet derzeit zusammen mit seiner Frau, einer Ukrainerin, im deutschen Schliengen. «Er ist ein Macher», ist Beck überzeugt.