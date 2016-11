Nachdem Ende Oktober ein Ungar versuchte mit einer Imitationswaffe (Soft Air Gun) in Basel von Deutschland in die Schweiz einzureisen, wurde am vergangenen Wochenende ein Franzose mit einer Schreckschusspistole und Munition in Rheinfelden gestoppt.

Pistole unter Fahrersitz – Munition im Handschuhfach und im Reserverad

Bei der Zollkontrolle stellten die Grenzwächter zuerst im Kofferraum eine leere Waffenbox mit zwei Bedienungsanleitungen sowie einen Aufsatz für die Mündung einer Waffe fest. Im Bereich des Reserverades lag eine angebrochene Munitionsschachtel mit Platzpatronen für einen Revolver.

Im Handschuhfach kam eine komplette Munitionsschachtel mit 50 9-Millimeter-Platzpatronen zum Vorschein. Unter dem Fahrersitz stellten die Grenzwächter eine Faustfeuerwaffe fest.

Bei der genauen Untersuchung zeigte es sich, dass es sich um eine Schreckschusspistole der Marke Kimar im Kaliber 9 Millimeter handelte. Hinter dem Rücksitz lag ein abgeschnittener Kabelstrang, welcher als Schlagstock verwendet werden kann.

Widerhandlung gegen schweizerisches Waffengesetz

Alle entdeckten Gegenstände wurden sichergestellt und zwecks Aufbewahrung für die Staatsanwaltschaft an die Fachstelle Sicherheitsdienste, Waffen und Sprengmittel (SIWAS) der Kantonspolizei Aargau weitergeleitet.

Der Lenker, ein 19-jähriger Franzose, wurde wegen Widerhandlung gegen das schweizerische Waffengesetz bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt. In der Nordwestschweiz haben Grenzwächter im vergangenen Jahr 411 Fälle von Widerhandlungen gegen das schweizerische Waffengesetz festgestellt. Dabei standen Stichwaffen und Schlagstöcke im Vordergrund, es wurden aber auch zehn Schusswaffen sichergestellt.