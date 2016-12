Unter dem Christbaum im Haus der Familie in Eiken lagen stattdessen meist nützliche Geschenke wie Strumpfhosen und warme Socken. Machte nichts: Lisbeth wusste sich zu helfen. So bastelte sie sich aus alten Schuhschachteln die so ersehnte Puppenstube.

Einmal aber, da stand ein grösseres Geschenk unter dem Baum, als Klein-Lisbeth voller Vorfreude durch die Milchglasscheibe an der Stubentüre spienzelte: Ein Schaukelpferd, das der Vater wohl von einem befreundeten Schreiner für die Kinder bekommen hatte. «Das war ein wahnsinnig schönes Geschenk», sagt Brogli. Kein Wunder, hielt die Mutter den Moment mit dem Fotoapparat fest, als Lisbeth draussen auf einer Wiese hin und her schaukelte und strahlte.

Es sind allerdings mehr die Erinnerungen an gemeinsam mit der Familie verbrachte Zeit als an Geschenke, die Lisbeth Brogli heute mit dem Advent verbindet. «Weihnachten war in unserer Familie ein wichtiges Fest», sagt sie. So weiss sie noch genau, wie sie und ihre Geschwister mit der Mutter stundenlang in der Küche standen und Guetzli backten. Wie der Vater an Heiligabend mit ihnen in den Wald ging, sie dort gemeinsam Moos suchten und zurück nach Hause in der warmen Stube die Krippe damit ausschmückten. Und wie sie mit den Geschwistern an der Hand durchs Dorf ins damalige Restaurant Eintracht durfte, um dort – auf einem winzig kleinen Fernseher – ein Krippenspiel anzuschauen.

«Ich staune selber, wie viele Erinnerungen ich noch habe, auch nach so langer Zeit», sagt Brogli. Geblieben ist ihr aber noch mehr als die Erinnerung. Bis heute bewahrt sie zu Hause in Möhlin etwas auf, das gleich mehrmals für sie unter dem Christbaum lag: ein Bäbi. Jedes Jahr verschwand die geliebte Puppe einige Tage vor Weihnachten. Beim Geschenkeauspacken kam sie dann wieder zum Vorschein – frisch eingekleidet von der Grossmutter.